На Полтавщині заборонили публічне використання святкової ілюмінації
На території Полтавської області заборонили використання святкової ілюмінації, зокрема гірлянд
Про це голова полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у Telegram.
"Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. Таке рішення ухвалила Рада оборони області", - написав він.
За його словами, це дозволить економити електроенергію.
"Нагадую, досі діє заборона на використання електроенергії в рекламних цілях, ідеться про зовнішню рекламу. Вимушено економимо й на вуличному освітленні", - наголосив Лунін, зазначивши, що святкувати люди зможуть уже після перемоги.
- 9 листопада на сайті Київміськради з'явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в Києві.
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