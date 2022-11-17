Про це голова полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив у Telegram.

"Це стосується комерційних, комунальних і державних об'єктів, вулиць, скверів, парків, ялинок та приватних володінь. Таке рішення ухвалила Рада оборони області", - написав він.

За його словами, це дозволить економити електроенергію.

"Нагадую, досі діє заборона на використання електроенергії в рекламних цілях, ідеться про зовнішню рекламу. Вимушено економимо й на вуличному освітленні", - наголосив Лунін, зазначивши, що святкувати люди зможуть уже після перемоги.

9 листопада на сайті Київміськради з'явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в Києві.

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