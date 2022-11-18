Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА.

Згідно з повідомленням, у Кличка розглянули петицію, у якій містяни просять не встановлювати новорічну ялинку у столиці. При цьому влада схильна таки поставити ялинку, але після консультацій із військовими.

"Я вважаю, що відмова від одного з головних символів святкування Різдва та Нового року буде неправильним сигналом. Адже всі ми віримо, що добро переможе зло, світло переможе темряву. Українці сьогодні демонструють всьому світові незламність нашого духу. На жаль, є окуповані міста та села, де цього року не буде свята. І саме наша ялинка – як головна ялинка країни – може стати для всіх символом надії і віри", - заявила голова Комісії Київради Вікторія Муха.

Водночас заступниця голови КМДА Ганна Старостенко уточнила, що бюджетні кошти на ялинку витрачати не збираються: з цим зголосилися допомогти меценати і соціально відповідальний бізнес. Також, у разі чого, в місті не буде ярмарку і святкових заходів.

Ескізи головної ялинки країни вже розроблено.

У Рівному та низці інших міст відмовились від встановлення новорічної ялинки.

На території Полтавської області заборонили використання святкової ілюмінації, зокрема гірлянд.

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