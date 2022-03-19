"Це моральна відповідальність": в ОП відреагували на ініціативу Польщі щодо "Плану Маршалла №2"

Про це він написав у Twitter.



"План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти України. Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти Україні відновитися. Польща – щирий друг України", - зазначив Подоляк.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла".