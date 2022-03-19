"Це моральна відповідальність": в ОП відреагували на ініціативу Польщі щодо "Плану Маршалла №2"
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав "бездоганною" ініціативу прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького щодо створення європейського плану відбудови України після війни з РФ
Про це він написав у Twitter.
"План Маршалла 2.0. Це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури – це війна РФ проти України. Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти Україні відновитися. Польща – щирий друг України", - зазначив Подоляк.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла".
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