Про це речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

"Безумовно, ці події – це наслідки російської агресії. Це чергові "хлопки", це "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що нікого з них у глибокому тилу війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються все частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", – сказав він.

Коментуючи повідомлення російських ЗМІ та офіційних осіб про наслідки вибухів у Енгельсі, Ігнат сказав, що потрібно дочекатися супутникових знімків, аби мати чіткішу картину.

"Щоб знати, наскільки це відповідає дійсності, треба мати супутникові знімки, які нам про це розкажуть. Треба зачекати кілька днів, поки вони з'являться в мережі. Минулі такі події на цьому й іншому аеродромах призводили до пошкоджень літаків", – зазначив він.

У районі аеродрому російського міста Енгельс Саратовської області вночі проти 26 грудня була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи. Повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців

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