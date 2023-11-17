Це нереально: генерал Маломуж про ймовірність "Майдану-3" в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зазначу, що два Майдани були за демократію, за європейські цінності, за наші перспективи. Тому Майдани це не те, що "третій Майдан" Російська Федерація готує щось. І це нереально, бо у даній ситуації 99% громадян України проти Росії й безпосередньо потерпають від війни. Тому, щоб таке зробити, мають бути глибокі передумови у суспільстві, в окремих регіонах чи секторах. Вважаю, що плани Росії щодо України - провести агресивні операції на полі бою та як можна більше захопити територій, а потім ставити ультиматуми й Україні, і Заходу про мир на умовах РФ. Це стратегічна мета Росії, тому вона кидає для цього всі свої ресурси", - зауважив ексголова Служби зовнішньої розвідки України.

За його словами, друга складова - інформаційна війна для забезпечення наративів, що Росія має перспективи, що вона непереможна, і щоб ми не мали надії, а наші партнери бачили, що війна затягнулася на довгий період.

"Третя складова – вони шукають людей, які є прихильниками форматів, що пов'язані з Росією та її політикою. Але скажу, що це дуже малий відсоток. А щоб вони сьогодні зорганізувалися у період воєнного стану, повного контролю спецслужб України, це надзвичайно малоймовірно. Тому, коли говорять, що є такий намір, я кажу, що він просто нереальний. Його практично не можна реалізувати, тобто нема шансів. Якщо щось буде з'являтися, прямо скажу, буде присікатися", - підкреслив генерал.

Микола Маломуж додав, що Росія ніколи сама навіть при тих часах, коли мала потужні позиції, не могла підняти Майдан. Підіймалися люди на Майдан за цінності, свої права, нові перспективи, протестуючи проти влади, яка була на той момент.

"Скажу як спеціаліст, який займався десятками років по лінії контррозвідки та розвідки, що сьогодні важливо, аби держава створювала такі умови, не тільки у плані війни й протистоянню агресору, а у толерантності, гідності. А репресії мають бути тільки відносно шпигунів, диверсантів та окремих агітаторів, навідників. Але таких людей одна сота з загалу українців. Тому, крім протистояння ворогу, його знищення та звільнення територій, є ще друга складова – активна толерантна робота з людьми", - резюмував Маломуж.