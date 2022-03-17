"Це війна Путіна": Шольц закликав німців не бити та не ображати росіян

Про це він написав у Twitter.

"Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - заявив канцлер Німеччини.

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Він також зазначив, що Німеччина надасть допомогу біженцям з України.