Центр при РНБО оприлюднив добірку маніпуляцій і дезінформацій РФ на окупованих територіях України
Центр при РНБО оприлюднив маніпуляції й фейки, які росіяни поширювали на окупованих територіях Сходу, Півдня України й у Криму
Про це повідомив Центр при РНБО в телеграмі.
На Запоріжжі росіяни поширюють фейки, ніби вибухи в порту Бердянська є наслідком розмінування території. На Херсонщині вони відкрили РАЦС і видають російські свідоцтва всім охочим.
На Донеччині лікарня Лимана внаслідок російських обстрілів працює без світла, води й газу. Однак окупанти звинувачують у цьому ЗСУ. На Луганщині випускникам з ОРЛО пропонують вступати до російських університетів, але лише в межах тимчасово окупованих територій.
На Харківщину та Донбас загарбники найближчим часом збираються надіслати багато пропагандистської літератури, у якій виправдовують війну РФ проти України.
У Криму мешканці Ялти скаржаться, адже обіцяний окупантами ремонт тротуарів виявився обманом. Натомість залишилися бруд і сміття.
- Раніше Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 червня.
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