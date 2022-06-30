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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр при РНБО оприлюднив добірку маніпуляцій і дезінформацій РФ на окупованих територіях України

Центр при РНБО оприлюднив добірку маніпуляцій і дезінформацій РФ на окупованих територіях України

30 червня, 2022 четвер
13:50
війна з Росією фейк

Центр при РНБО оприлюднив маніпуляції й фейки, які росіяни поширювали на окупованих територіях Сходу, Півдня України й у Криму

Про це повідомив Центр при РНБО в телеграмі.

На Запоріжжі росіяни поширюють фейки, ніби вибухи в порту Бердянська є наслідком розмінування території. На Херсонщині вони відкрили РАЦС і видають російські свідоцтва всім охочим.

На Донеччині лікарня Лимана внаслідок російських обстрілів працює без світла, води й газу. Однак окупанти звинувачують у цьому ЗСУ. На Луганщині випускникам з ОРЛО пропонують вступати до російських університетів, але лише в межах тимчасово окупованих територій.

На Харківщину та Донбас загарбники найближчим часом збираються надіслати багато пропагандистської літератури, у якій виправдовують війну РФ проти України.

У Криму мешканці Ялти скаржаться, адже обіцяний окупантами ремонт тротуарів виявився обманом. Натомість залишилися бруд і сміття.

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