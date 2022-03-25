Центр протидії дезінформації дав пораду українцям: як боротись з безсонням

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Безсоння - це одна з природніх захисних реакцій організму на перебування у небезпеці", - наголосили у ЦПД.



Як впоратися з безсонням:

• лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість;

• провітрюйте приміщення перед тим, як лягаєте, оптимальна температура - 18-20°C;

• протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну;

• вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну;

• у другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яного чаю замість чорного, зеленого чи кави;

• ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати;

• робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла;

• використовуйте "білий шум", що допомагає навіть малюкам;

• відновлюйте рутину мирного часу.



"Бажаємо вам швидко засинати, адже сон - це запорука здоров’я!", - звернулись до українців у ЦПД.





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