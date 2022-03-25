Центр протидії дезінформації дав пораду українцям: як боротись з безсонням
Центр протидії дезінформації при РНБО України дав кілька порад як впоратися з безсонням
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Безсоння - це одна з природніх захисних реакцій організму на перебування у небезпеці", - наголосили у ЦПД.
Як впоратися з безсонням:
• лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість;
• провітрюйте приміщення перед тим, як лягаєте, оптимальна температура - 18-20°C;
• протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну;
• вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну;
• у другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яного чаю замість чорного, зеленого чи кави;
• ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати;
• робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла;
• використовуйте "білий шум", що допомагає навіть малюкам;
• відновлюйте рутину мирного часу.
"Бажаємо вам швидко засинати, адже сон - це запорука здоров’я!", - звернулись до українців у ЦПД.
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