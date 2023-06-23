Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 23 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 23 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 червня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Увага: український контрнаступ із тріском провалився. Штатам потрібна якась надумана причина для продовження конфлікту. Щось, що безпосередньо вплине на країни НАТО – наприклад, радіоактивна хмара. Підірвуть Запорізьку АЕС і звалять все на Росію", – заявив німецько-фінський підприємець Кім Дотком.
Маніпуляція: "На Заході вважають, дії щодо здійснення антикорупційної реформи в Україні стомлюють Зеленського, після виборів у державі може знову зміцнитися корупція", – повідомило видання Economist.
Дезінформація: "На околиці Маріуполя виявлено масове поховання людей. Навмисні вбивства, насильницьке переміщення, знищення майна, масові поховання — усі ці жахливі злочини київський режим чинить проти людей, єдина провина яких полягає в тому, що вони хочуть повернутися на батьківщину — до Росії", – опублікувало пропагандистське видання RT.
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