Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 червня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Увага: український контрнаступ із тріском провалився. Штатам потрібна якась надумана причина для продовження конфлікту. Щось, що безпосередньо вплине на країни НАТО – наприклад, радіоактивна хмара. Підірвуть Запорізьку АЕС і звалять все на Росію", – заявив німецько-фінський підприємець Кім Дотком.

Маніпуляція: "На Заході вважають, дії щодо здійснення антикорупційної реформи в Україні стомлюють Зеленського, після виборів у державі може знову зміцнитися корупція", – повідомило видання Economist.

Дезінформація: "На околиці Маріуполя виявлено масове поховання людей. Навмисні вбивства, насильницьке переміщення, знищення майна, масові поховання — усі ці жахливі злочини київський режим чинить проти людей, єдина провина яких полягає в тому, що вони хочуть повернутися на батьківщину — до Росії", – опублікувало пропагандистське видання RT.