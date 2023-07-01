Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 30 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 30 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 червня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: "Українські військові використовують заборонені міни проти російських солдатів", - пишуть російські військові в соцмережах.
Дезінформація: "Київський режим не бездоганний, він має яскраво виражений расистський та нацистський характер", – заявив глава МЗС РФ С. Лавров.
Фейк: "Відверті заяви дружини Зеленського про роздільне проживання з чоловіком-наркоманом заграло новими фарбами після нещодавніх зізнань польського президента Дуди у тому, що вони з Зеленським "люблять один одного", – проросійські телеграм-канали.
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