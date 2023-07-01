Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 червня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: "Українські військові використовують заборонені міни проти російських солдатів", - пишуть російські військові в соцмережах.

Дезінформація: "Київський режим не бездоганний, він має яскраво виражений расистський та нацистський характер", – заявив глава МЗС РФ С. Лавров.

Фейк: "Відверті заяви дружини Зеленського про роздільне проживання з чоловіком-наркоманом заграло новими фарбами після нещодавніх зізнань польського президента Дуди у тому, що вони з Зеленським "люблять один одного", – проросійські телеграм-канали.