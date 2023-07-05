Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 4 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 4 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Прокремлівський TG-канал Readovka заявив: "Мінкульт України відправив до Києво-Печерської лаври комісію для вигнання ченців і опечатування корпусів обителі. Антиправославні активісти намагаються всіляко провокувати вірян, діючи за заготовленими методичками".
Дезінформація: "Теракти, які Зеленський здійснює поставленою Заходом чи закупленою за західні гроші зброєю, – це міжнародний тероризм", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
Також вона додала, що "світова спільнота має усвідомити, що США, Британія, Франція – постійні члени РБ ООН – фінансують терористичний режим".
Фейк: "На кладовищах Харкова закінчилися місця для поховання солдат. Така ж ситуація і в ряді інших міст", – таке повідомлення поширюють росЗМІ, посилаючись на новину за 23 лютого про розширення Алеї Слави в Харкові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.72
Купівля 36.72Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе