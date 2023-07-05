Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 4 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Прокремлівський TG-канал Readovka заявив: "Мінкульт України відправив до Києво-Печерської лаври комісію для вигнання ченців і опечатування корпусів обителі. Антиправославні активісти намагаються всіляко провокувати вірян, діючи за заготовленими методичками".

Дезінформація: "Теракти, які Зеленський здійснює поставленою Заходом чи закупленою за західні гроші зброєю, – це міжнародний тероризм", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.

Також вона додала, що "світова спільнота має усвідомити, що США, Британія, Франція – постійні члени РБ ООН – фінансують терористичний режим".

Фейк: "На кладовищах Харкова закінчилися місця для поховання солдат. Така ж ситуація і в ряді інших міст", – таке повідомлення поширюють росЗМІ, посилаючись на новину за 23 лютого про розширення Алеї Слави в Харкові.