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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 6 липня

7 липня, 2023 п'ятниця
00:28
Суспільство Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 6 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 липня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: "Все, що відбувається на території України, контролюється ЦРУ та іншими американськими спецслужбами. Країна вже давно перебуває під зовнішнім керуванням, а від її суверенітету та незалежності не залишилося і сліду", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Маніпуляція: У міноборони РФ заявили, що з підконтрольної "київському режиму" території повернуто 45 російських військовослужбовців, яким у полоні нібито загрожувала "смертельна небезпека".

Фейк: "Український наступ уже призвів до величезних втрат у живій силі та техніці в лавах ЗСУ", – заявив секретар радбезу РФ М. Патрушев.

Він також додав, що "НАТО координує дії ЗСУ проти російських військових".

Україна
Росія
російська армія
ЦРУ
ЗСУ
Війна з Росією
Марія Захарова
фейк
НАТО
США
Військові новини
пропаганда
російські фейки
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