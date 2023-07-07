Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Все, що відбувається на території України, контролюється ЦРУ та іншими американськими спецслужбами. Країна вже давно перебуває під зовнішнім керуванням, а від її суверенітету та незалежності не залишилося і сліду", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Маніпуляція: У міноборони РФ заявили, що з підконтрольної "київському режиму" території повернуто 45 російських військовослужбовців, яким у полоні нібито загрожувала "смертельна небезпека".

Фейк: "Український наступ уже призвів до величезних втрат у живій силі та техніці в лавах ЗСУ", – заявив секретар радбезу РФ М. Патрушев.

Він також додав, що "НАТО координує дії ЗСУ проти російських військових".