Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 6 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 6 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Все, що відбувається на території України, контролюється ЦРУ та іншими американськими спецслужбами. Країна вже давно перебуває під зовнішнім керуванням, а від її суверенітету та незалежності не залишилося і сліду", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
Маніпуляція: У міноборони РФ заявили, що з підконтрольної "київському режиму" території повернуто 45 російських військовослужбовців, яким у полоні нібито загрожувала "смертельна небезпека".
Фейк: "Український наступ уже призвів до величезних втрат у живій силі та техніці в лавах ЗСУ", – заявив секретар радбезу РФ М. Патрушев.
Він також додав, що "НАТО координує дії ЗСУ проти російських військових".
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