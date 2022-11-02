Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: В МЗС Росіїї заявили, що "РФ розгляне поновлення участі у "зерновій угоді", якщо Київ відмовиться від використання її положень для власних військових цілей".

Дезінформація: Під час розмови з президентом Туреччини Р. Ердоганом В. Путін повідомив "про причини ухваленого РФ рішення призупинити дію "зернової угоди", наголосивши, що київський режим за підтримки Західних кураторів використав створений для транспортування зернових гумкоридор з метою здійснення ударів по чорноморському флоту у Севастополі".

Маніпуляція: Російські ЗМІ з посиланням на херсонських колаборантів повідомили, що "з 6 листопада відбуватиметься примусова евакуація мешканців Каховського району", при цьому зауважуючи, що місцеві жителі їдуть за власним бажанням: "хтось їде через страх за своїх дітей, а когось переконали родичі".

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