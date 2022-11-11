Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: В посольстві РФ у Норвегії заявили: "Організатори постачання озброєння Києву не можуть не усвідомлювати загрози потрапляння … зброї до рук ультраправих націонал-радикалів та терористів не лише в Україні, а й за її межами. Це не "фейки" і не "роспропаганда" … прецеденти потрапляння поставленого ЗСУ озброєння на "чорний ринок" підтверджено Європолом".

Маніпуляція: У мережі опубліковано звернення, яким пропонується канонізувати херсонського колаборанта К. Стремоусова. Обґрунтуванням прохання є те, що Стремоусов "був одним з тих, хто захищав від нацизму… показував вагомість російського народу та "превосходство" РФ".

Фейк: В мережі поширюються повідомлення про те, що "Миколаївська область повністю звільнена від окупантів". Однак ця інформація поки не відповідає дійсності, про що заявив голова Миколаївської ОВА В. Кім: "Миколаївщина звільнена майже повністю".

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