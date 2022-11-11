Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: В посольстві РФ у Норвегії заявили: "Організатори постачання озброєння Києву не можуть не усвідомлювати загрози потрапляння … зброї до рук ультраправих націонал-радикалів та терористів не лише в Україні, а й за її межами. Це не "фейки" і не "роспропаганда" … прецеденти потрапляння поставленого ЗСУ озброєння на "чорний ринок" підтверджено Європолом".
Маніпуляція: У мережі опубліковано звернення, яким пропонується канонізувати херсонського колаборанта К. Стремоусова. Обґрунтуванням прохання є те, що Стремоусов "був одним з тих, хто захищав від нацизму… показував вагомість російського народу та "превосходство" РФ".
Фейк: В мережі поширюються повідомлення про те, що "Миколаївська область повністю звільнена від окупантів". Однак ця інформація поки не відповідає дійсності, про що заявив голова Миколаївської ОВА В. Кім: "Миколаївщина звільнена майже повністю".
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