Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 11 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 11 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили: "Глава Миколаївської ОВА В. Кім заявив про початок фільтрації населення у Миколаївській та Херсонській областях… журналісти на фільтраційні заходи не допускатимуться. На території областей залишилися переважно люди похилого віку, які не захотіли залишати свої будинки".
Дезінформація: Пропагандистські медіа РФ повідомили, що "ЗСУ увійшли до Херсона після того, як були підірвані мости, [російські] військові почали виходити з міста [до цього моменту]… дедалі більше ознак "великої угоди", яку курує Дж.Салліван".
Фейк: Ворожі telegram-канали поширюють повідомлення, що "з приходом України багатьох жителів Херсона призовного віку мобілізують" до лав ЗСУ. Однак така інформація не відповідає дійсності, оскільки мобілізаційні заходи на всій території України відбуваються за одним алгоритмом.
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