Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 12 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: В Міноборони РФ заявили, що на Харківщині "неонацисти та СБУ здійснюють каральні рейди, звинувачуючи жителів у колабораціонізмі", а також "перешкоджають евакуації громадян та обстрілюють артилерією і мінометами виїзди із заблокованих населених пунктів".



Фейк: Для створення протестних настроїв в українському суспільстві, в месенджері Telegram поширюється повідомлення про Указ Президента України Володимира Зеленського щодо загальної мобілізації, що повинна проводитися протягом 90 днів з дня її оголошення, тобто до 24 травня.



Маніпуляція: Президент РФ В.Путін заявив, що "кілька країн стикаються із загрозою голоду і провина за це повністю лежить на елітах Заходу". Водночас він наголосив, що "продовження санкційної одержимості Заходу призведе до найскладніших наслідків для ЄС та найбідніших країн світу".

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