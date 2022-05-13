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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 травня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 травня

13 травня, 2022 п'ятниця
00:13
війна з Росією фейк фейкові новини

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 12 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 травня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: В Міноборони РФ заявили, що на Харківщині "неонацисти та СБУ здійснюють каральні рейди, звинувачуючи жителів у колабораціонізмі", а також "перешкоджають евакуації громадян та обстрілюють артилерією і мінометами виїзди із заблокованих населених пунктів".

Фейк: Для створення протестних настроїв в українському суспільстві, в месенджері Telegram поширюється повідомлення про Указ Президента України Володимира Зеленського щодо загальної мобілізації, що повинна проводитися протягом 90 днів з дня її оголошення, тобто до 24 травня.

Маніпуляція: Президент РФ В.Путін заявив, що "кілька країн стикаються із загрозою голоду і провина за це повністю лежить на елітах Заходу". Водночас він наголосив, що "продовження санкційної одержимості Заходу призведе до найскладніших наслідків для ЄС та найбідніших країн світу".

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РНБО
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