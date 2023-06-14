Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Ми навіть пальцем не доторкнулися, проте нас змусили стати на захист, ми щиро намагалися домовитись", - заявив Путін.

Російський диктатор також додав: "Україна – це країна, яку Захід використовує для розхитування РФ".

Дезінформація: "Володимир Зеленський готує нову поїздку до Польщі, де обговорюватиме формат Варшавської унії та введення в Україну Литовсько-польсько-українського корпусу", – пишуть ворожі ЗМІ.

Фейк: "У ході контрнаступу Україна вже втратила 25-30% західного озброєння", – заявив президент РФ Володимир Путін.