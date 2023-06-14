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Війна з Росією: хроніка
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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 червня

14 червня, 2023 середа
03:49
Суспільство Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 13 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 червня росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: "Ми навіть пальцем не доторкнулися, проте нас змусили стати на захист, ми щиро намагалися домовитись", - заявив Путін.

Російський диктатор також додав: "Україна – це країна, яку Захід використовує для розхитування РФ".

Дезінформація: "Володимир Зеленський готує нову поїздку до Польщі, де обговорюватиме формат Варшавської унії та введення в Україну Литовсько-польсько-українського корпусу", – пишуть ворожі ЗМІ.

Фейк: "У ході контрнаступу Україна вже втратила 25-30% західного озброєння", – заявив президент РФ Володимир Путін.

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