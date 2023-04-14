Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Для Вашингтону та НАТО Україна – лише полігон для випробування зброї, зокрема біологічної, та обкатки нових способів ведення війни… Це викликає несхвалення населення країн Заходу, але їхні уряди брешуть, що всі гроші, які виділяються на війну, осідають в економіках США та Європи, а українців обманюють, що борги повертати не доведеться", – заявив спікер держдуми РФ В. Володін.

Маніпуляція: Посол РФ у США А. Антонов заявив: "Інфопростір Америки забитий антиросійськими репортажами. Повно брехливої інформації. Жодного позитивного слова. Наші (посольства рф у США – ред.) спроби пробитися на сторінки або телеекрани місцевих ЗМІ здебільшого закінчуються відмовою".

Дезінформація: В МЗС РФ повідомили: "в інформаційному просторі США не знайти актуальних статей та матеріалів про численні нацистські табори підготовки та виховання неповнолітніх українців у дусі ненависті до росіян та всього російського".