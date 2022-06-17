Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 16 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Депутат ради федерацій Росії А.Клішас повідомив, що "діти, народжені на [окупованій] території Запорізької області після 24 лютого, автоматично росіянами не стануть, такої норми в законі про громадянство немає, але питання треба вирішувати".



Дезінформація: В ході роботи форуму ПМЕФ-2022 помічник президента РФ В.Мединський заявив: "Київ перервав переговори з Москвою після контактів з представниками Вашингтона, а питання щодо відновлення переговорів Росії та України слід поставити Києву, оскільки РФ відкрита до них".

Маніпуляція: В міноборони РФ розповіли про американський проєкт "P-268", заявлена мета якого – вивчення вірусів, здатних інфікувати комарів Aedes. Водночас, у відомстві нагадали про спалахи лихоманки денге, вірусу Зіка та жовтої лихоманки, що "були виявлені на Кубі в роки Холодної війни та пов’язувалися з інфікованими комахами".

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