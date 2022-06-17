Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 16 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 16 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Депутат ради федерацій Росії А.Клішас повідомив, що "діти, народжені на [окупованій] території Запорізької області після 24 лютого, автоматично росіянами не стануть, такої норми в законі про громадянство немає, але питання треба вирішувати".
Дезінформація: В ході роботи форуму ПМЕФ-2022 помічник президента РФ В.Мединський заявив: "Київ перервав переговори з Москвою після контактів з представниками Вашингтона, а питання щодо відновлення переговорів Росії та України слід поставити Києву, оскільки РФ відкрита до них".
Маніпуляція: В міноборони РФ розповіли про американський проєкт "P-268", заявлена мета якого – вивчення вірусів, здатних інфікувати комарів Aedes. Водночас, у відомстві нагадали про спалахи лихоманки денге, вірусу Зіка та жовтої лихоманки, що "були виявлені на Кубі в роки Холодної війни та пов’язувалися з інфікованими комахами".
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