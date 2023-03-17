Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ повідомили: "Санкції ЄС проти Росії загострюють глобальну продкризу, оскільки вони безпосередньо спрямовані на процеси виробництва сільгосппродукції та добрив усередині РФ".
Маніпуляція: Коментуючи передачу Словаччиною Україні літаків МІГ-29, в посольстві РФ у Словаччині заявили: "Передача Києву військової техніки радянського чи російського виробництва є незаконною з правової точки зору, оскільки відповідні російсько-словацькі угоди однозначно унеможливлюють передачу озброєння третім державам без дозволу країни-виробника".
Дезінформація: Спікерка МЗС РФ М. Захарова заявила: "РФ не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними".
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