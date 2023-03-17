Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ повідомили: "Санкції ЄС проти Росії загострюють глобальну продкризу, оскільки вони безпосередньо спрямовані на процеси виробництва сільгосппродукції та добрив усередині РФ".

Маніпуляція: Коментуючи передачу Словаччиною Україні літаків МІГ-29, в посольстві РФ у Словаччині заявили: "Передача Києву військової техніки радянського чи російського виробництва є незаконною з правової точки зору, оскільки відповідні російсько-словацькі угоди однозначно унеможливлюють передачу озброєння третім державам без дозволу країни-виробника".

Дезінформація: Спікерка МЗС РФ М. Захарова заявила: "РФ не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі "рецепти" на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними".