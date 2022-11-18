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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 листопада

18 листопада, 2022 п'ятниця
00:22
війна з Росією Маргарита Сімоньян

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 17 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація. Запорізький колаборант В. Рогов заявив, що "ЗСУ завдають цілеспрямованих ударів по сільськогосподарських об’єктах Запорізької області протягом 5 місяців, намагаючись викликати голод у регіоні та змусити населення переїхати".

Маніпуляція. В МЗС РФ заявили, що "будь-які спроби використати гуманітарний коридор у Чорному морі в провокаційних військових цілях рішуче блокуватимуться, а "зернова угода" автоматично продовжується на 120 днів, якщо не надходить заперечень, яких не було". 

Фейк. Російські ЗМІ повідомили: "Київ продовжує свої каральні заходи проти мешканців Херсона. Як повідомляють екстрені служби, українські силовики на цей час вже стратили 39 проросійських жителів міста, а також вивезли 74 особи у невідомому напрямку", але така інформація не відповідає дійсності.  

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Україна
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РНБО
фейк
Військові новини
російські фейки
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