Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 травня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "РФ поширила в Радбезі ООН лист про причетність Києва до терактів проти росіян. У листі наголошується, що слова Буданова (начальник ГУР МО України, – ред.) про плани вбивати росіян підбурюють до насильства за національною ознакою і, як мінімум, порушують конвенцію про усунення всіх форм расової дискримінації".
Дезінформація: "Роль Заходу у конфлікті стає дедалі очевиднішою. Україна для нього лише інструмент, а українці – пішаки, якими він готовий нескінченно жертвувати у боротьбі з РФ", – сказала речниця російського МЗС М. Захарова
Маніпуляція: "Криза в Україні може закінчитися тим, що США кинуть керівництво Києва, коли воно перестане бути потрібним… США кинули афганське керівництво, на яке вони покладалися під час двадцятирічної окупації цієї країни... Сподіваюся, сучасні політики звертають увагу на історію і на те, як складаються відносини з гегемоном", - заявила глава МЗС РФ Лавров.
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