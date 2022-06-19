Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 18 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Попри слова прем’єр-міністра Великої Британії Б.Джонсона, який заявив: "коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго ... Україна може перемогти і переможе", ЗМІ рф своєрідно "процитували" слова політика, повідомивши: "у світі з’являється втома від теми України".



Маніпуляція: Віце-прем’єр РФ Ю.Борисов заявив: "передача Україні радянської та російської військової техніки є порушенням міжнародних зобов’язань... [оскільки] постачання зброї передбачає заборону на її передачу, тому Росія знищуватиме техніку ще до її потрапляння на поле бою".

Дезінформація: Посол РФ в США А.Антонов повідомив: "українська криза стала наслідком занепаду американоцентричної моделі світового порядку та крахом спроб США нав’язати лідерство всім державам. Наразі негативні наслідки цього поширюються по всьому світу".

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