Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Попри слова прем’єр-міністра Великої Британії Б.Джонсона, який заявив: "коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго ... Україна може перемогти і переможе", ЗМІ рф своєрідно "процитували" слова політика, повідомивши: "у світі з’являється втома від теми України".
Маніпуляція: Віце-прем’єр РФ Ю.Борисов заявив: "передача Україні радянської та російської військової техніки є порушенням міжнародних зобов’язань... [оскільки] постачання зброї передбачає заборону на її передачу, тому Росія знищуватиме техніку ще до її потрапляння на поле бою".
Дезінформація: Посол РФ в США А.Антонов повідомив: "українська криза стала наслідком занепаду американоцентричної моделі світового порядку та крахом спроб США нав’язати лідерство всім державам. Наразі негативні наслідки цього поширюються по всьому світу".
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