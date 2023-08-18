Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" пише, що "в Україні планується масштабна хвиля мобілізації: у ЗСУ мають намір призвати 150 тисяч бойовиків".
Дезінформація: "Українські війська регулярно б'ють по Донецьку касетними боєприпасами, всі ці факти зафіксовані", - заявив помічник ватажка "ДНР" Я. Гагін.
Маніпуляція: Самопроголошений президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що "Україна втратить усі свої території, якщо продовжить вести війну проти Росії".
- Російські пропагандисти оприлюднили новий фейк, що серед військових львівської тероборони нібито шириться епідемія лептоспірозу.
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