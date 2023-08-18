Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російський TG-канал "Первый Харьковский" пише, що "в Україні планується масштабна хвиля мобілізації: у ЗСУ мають намір призвати 150 тисяч бойовиків".

Дезінформація: "Українські війська регулярно б'ють по Донецьку касетними боєприпасами, всі ці факти зафіксовані", - заявив помічник ватажка "ДНР" Я. Гагін.

Маніпуляція: Самопроголошений президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що "Україна втратить усі свої території, якщо продовжить вести війну проти Росії".