Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 2 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Заступник глави МЗС РФ С. Рябков заявив: "США від перетворення у бік конфлікту в Україні відокремлює найтонша грань. Застерігаємо Вашингтон від провокацій та постачання Україні далекобійних систем, це шлях у нікуди".



Фейк: Президент Росії В. Путін розповів російським учням про власне бачення знань школярів з тимчасово окупованих територій, які навчалися за українськими програмами: "[вони] думають, що Кримський міст – фейк, а Росія та Україна ніколи не були в єдиній державі".

Маніпуляція: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "українська влада бреше, що зс РФ, прикриваючись енергооб’єктами, ведуть обстріл ЗСУ з артсистем. Відповідально заявляю, що важкого озброєння на території Запорізької АЕС ми не маємо. Сподіваюся, у цьому комісія МАГАТЕ переконається особисто… у разі подальших провокацій вся відповідальність за надзвичайні ситуації повністю лягає на українську владу".

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