Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 20 січня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Речник президента РФ Д. Пєсков заявив: "[Конфлікт] розвивається за висхідною спіраллю. Ми бачимо зростаючу непряму, а іноді й пряму залученість НАТО. Ми чуємо заяви, що свідчать про домінування політичної волі на продовження зростання цієї залученості. Ми бачимо схильність до драматичної помилки про можливість України мати успіх на полі бою".

Дезінформація: Депутат держдуми РФ Д. Бєлік зауважив, що "повернення» Криму – це ідеологічний козир, який США періодично дістає, щоб зрозуміти для себе, наскільки далеко можна зайти і де РФ бачить межу, після якої дасть жорстку реакцію".

Маніпуляція: С. Суровікін звернувся до міністра оборони Великобританії Б.Уоллеса з проханням передати кілька танків "Челленджер" відразу РФ: "Два танки щонайменше все одно будуть у нас, але який сенс везти їх спочатку до Польщі, а потім до України? Підсумок один, а логістика – різна".

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