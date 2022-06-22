Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 21 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 21 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські пропагандисти повідомили, що "Словенія відправила Україні 35 одиниць безнадійно застарілих БМП М-80 і тим самим "увірвалася" до числа країн Європи, які "бажають" допомогти Україні відправкою важкого озброєння".
Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "за добу до Росії надійшло понад 2,7 млн звернень цивільних осіб з проханнями про евакуацію з України та Донбасу на територію РФ".
Дезінформація: Білоруський політолог Ю.Воскресенський заявив, що "президент України В.Зеленський має останній шанс звернутися до президента Білорусі О.Лукашенка за допомогою… щоб він став посередником. І це може ще якось виправити ситуацію".
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