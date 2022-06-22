Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Російські пропагандисти повідомили, що "Словенія відправила Україні 35 одиниць безнадійно застарілих БМП М-80 і тим самим "увірвалася" до числа країн Європи, які "бажають" допомогти Україні відправкою важкого озброєння".



Дезінформація: В міноборони РФ заявили, що "за добу до Росії надійшло понад 2,7 млн звернень цивільних осіб з проханнями про евакуацію з України та Донбасу на територію РФ".

Дезінформація: Білоруський політолог Ю.Воскресенський заявив, що "президент України В.Зеленський має останній шанс звернутися до президента Білорусі О.Лукашенка за допомогою… щоб він став посередником. І це може ще якось виправити ситуацію".

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