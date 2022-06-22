Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 22 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Посол РФ у США А.Антонов заявив: "у 1945 році нацизм не був переможений. І зараз РФ доводиться цим займатися в Україні… ми змушені викорчовувати коріння фашизму, яке проросло на нашій землі, на радянській землі, на землі України… І ми маємо боротися. Така випала нам доля".



Дезінформація: Глава СЗР РФ С.Наришкін заявив, що у Конференції польських єпископів обговорюється питання про поглинання Львівської католицької архиєпископії. За словами Наришкіна, "планується зняти заборону діяльності за межами Польщі, а львівському архиєпископу – надати місце в Конференції".

Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомляють, що "влада ФРН робить дедалі більше дій, що загрожують підірвати процес історичного примирення росіян та німців після [німецько-радянської війни]… все це загрожує черговим етапом глибокого відчуження росіян та німців".

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