Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 22 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 22 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Посол РФ у США А.Антонов заявив: "у 1945 році нацизм не був переможений. І зараз РФ доводиться цим займатися в Україні… ми змушені викорчовувати коріння фашизму, яке проросло на нашій землі, на радянській землі, на землі України… І ми маємо боротися. Така випала нам доля".
Дезінформація: Глава СЗР РФ С.Наришкін заявив, що у Конференції польських єпископів обговорюється питання про поглинання Львівської католицької архиєпископії. За словами Наришкіна, "планується зняти заборону діяльності за межами Польщі, а львівському архиєпископу – надати місце в Конференції".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомляють, що "влада ФРН робить дедалі більше дій, що загрожують підірвати процес історичного примирення росіян та німців після [німецько-радянської війни]… все це загрожує черговим етапом глибокого відчуження росіян та німців".
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