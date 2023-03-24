Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Росія не могла допустити того, щоб Україна вступила до НАТО і під цією парасолькою почала проти неї широкомасштабну операцію", – заявив заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв.

Маніпуляція: "Затіяний київським режимом новий етап релігійної війни в Україні ні до чого доброго не приведе. Наслідки будуть трагічними", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова, коментуючи повідомлення Тернопільської ОВА щодо Почаївської лаври.

Дезінформація: Пов’язані з РФ ЗМІ повідомили, що "корупція на боєприпасах – найбезпечніша дохідна частина в крадіжках чиновників Міноборони України, бо їх найпростіше списувати. … Тому в армії існує дефіцит, а західні партнери не розуміють, куди випарувалися передані вагонами радянські боєприпаси з Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі".