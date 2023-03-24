Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 23 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Росія не могла допустити того, щоб Україна вступила до НАТО і під цією парасолькою почала проти неї широкомасштабну операцію", – заявив заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв.
Маніпуляція: "Затіяний київським режимом новий етап релігійної війни в Україні ні до чого доброго не приведе. Наслідки будуть трагічними", – заявила речниця МЗС РФ М. Захарова, коментуючи повідомлення Тернопільської ОВА щодо Почаївської лаври.
Дезінформація: Пов’язані з РФ ЗМІ повідомили, що "корупція на боєприпасах – найбезпечніша дохідна частина в крадіжках чиновників Міноборони України, бо їх найпростіше списувати. … Тому в армії існує дефіцит, а західні партнери не розуміють, куди випарувалися передані вагонами радянські боєприпаси з Румунії, Болгарії, Молдови, Польщі".
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