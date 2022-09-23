Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 23 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: "Віце-прем’єр" Криму Г. Мурадов заявив, що "референдуми – це лише початок великого та складного процесу, який формуватиме контури південних кордонів Росії. Для населення "Новоросії" це означає повернення до рідного цивілізаційного простору, іншої якості життя та рівня безпеки".
Дезінформація: Заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков заявив, що "Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю. При цьому, саме Вашингтон навмисно знижує ядерний поріг, створюючи загрозу нацбезпеці Росії… [оскільки] США здійснюють дестабілізаційну модернізацію ядерного арсеналу".
Фейк: Речник президента РФ Д. Пєсков повідомив, що у разі можливого нападу України на території, де відбуваються референдуми щодо "приєднаних територій [ТОТ Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей], діятиме конституція Росії".
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