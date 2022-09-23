Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 23 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: "Віце-прем’єр" Криму Г. Мурадов заявив, що "референдуми – це лише початок великого та складного процесу, який формуватиме контури південних кордонів Росії. Для населення "Новоросії" це означає повернення до рідного цивілізаційного простору, іншої якості життя та рівня безпеки".

Дезінформація: Заступник міністра закордонних справ РФ С. Рябков заявив, що "Росія нікому не погрожувала ядерною зброєю. При цьому, саме Вашингтон навмисно знижує ядерний поріг, створюючи загрозу нацбезпеці Росії… [оскільки] США здійснюють дестабілізаційну модернізацію ядерного арсеналу".

Фейк: Речник президента РФ Д. Пєсков повідомив, що у разі можливого нападу України на території, де відбуваються референдуми щодо "приєднаних територій [ТОТ Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей], діятиме конституція Росії".

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