Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 24 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Глава МЗС РФ С. Лавров повідомив: "на початку Другої світової війни Гітлер зібрав під свої прапори більшість європейських країн для війни проти СРСР. Зараз же ЄС разом із НАТО збирають таку ж коаліцію для боротьби, а за великим рахунком – для війни з РФ".
Дезінформація: Начальник Центру управління обороною РФ М.Мізінцев заявив, що "ЗСУ розмістили РСЗВ на чумному цвинтарі Одеси, щоб викликати вогонь у відповідь та звинуватити Росію у створенні біологічної небезпеки та руйнуванні поховань".
Дезінформація: В МЗС РФ заявили: "країни НАТО, які проголосили себе "ядерним альянсом", небезпечно балансують на межі прямого збройного конфлікту, однак зі сторони РФ ніколи не звучало ядерних погроз, а підходи Москви засновані винятково на стримуванні".
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