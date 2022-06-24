Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Глава МЗС РФ С. Лавров повідомив: "на початку Другої світової війни Гітлер зібрав під свої прапори більшість європейських країн для війни проти СРСР. Зараз же ЄС разом із НАТО збирають таку ж коаліцію для боротьби, а за великим рахунком – для війни з РФ".



Дезінформація: Начальник Центру управління обороною РФ М.Мізінцев заявив, що "ЗСУ розмістили РСЗВ на чумному цвинтарі Одеси, щоб викликати вогонь у відповідь та звинуватити Росію у створенні біологічної небезпеки та руйнуванні поховань".

Дезінформація: В МЗС РФ заявили: "країни НАТО, які проголосили себе "ядерним альянсом", небезпечно балансують на межі прямого збройного конфлікту, однак зі сторони РФ ніколи не звучало ядерних погроз, а підходи Москви засновані винятково на стримуванні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb