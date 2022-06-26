Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 червня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Глава держдуми РФ В.Володін заявив, що "в Україні розпочалася нова хвиля русофобії", оскільки "у школах забороняють російську мову...".
Однак Володін зазначив, що поспішати з цим не треба, бо "одне із завдань [війни] – відновлення права громадян, які хочуть розмовляти рідною мовою".
Маніпуляція: Лукашенко під час зустрічі з Путіним запропонував вжити дзеркальних заходів у військовій сфері щодо дій Заходу. Крім того, президент Білорусії заявив, що йому "життєво важливо обговорити з Путіним питання оборони, оскільки країна стурбована політикою Польщі та Литви".
Фейк: Пропагандистські ЗМІ повідомили, що "сьогодні в Миколаєві внаслідок ударів по території санаторію "Чайка" знищено місце розміщення іноземних найманців із країн Європи та США", однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності".
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