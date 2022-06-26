Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 25 червня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Глава держдуми РФ В.Володін заявив, що "в Україні розпочалася нова хвиля русофобії", оскільки "у школах забороняють російську мову...".

Однак Володін зазначив, що поспішати з цим не треба, бо "одне із завдань [війни] – відновлення права громадян, які хочуть розмовляти рідною мовою".



Маніпуляція: Лукашенко під час зустрічі з Путіним запропонував вжити дзеркальних заходів у військовій сфері щодо дій Заходу. Крім того, президент Білорусії заявив, що йому "життєво важливо обговорити з Путіним питання оборони, оскільки країна стурбована політикою Польщі та Литви".

Фейк: Пропагандистські ЗМІ повідомили, що "сьогодні в Миколаєві внаслідок ударів по території санаторію "Чайка" знищено місце розміщення іноземних найманців із країн Європи та США", однак ця інформація абсолютно не відповідає дійсності".

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