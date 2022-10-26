Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Представник РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Росія надала докази про "брудну бомбу" України на Радбезі ООН… в керівних колах Києва через інформацію РФ про "брудну бомбу" почалась метушня, є сигнали, що вони намагаються "згорнути" цю програму".
Маніпуляція: Заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко заявив: "Захід розв’язав проти Росії гібридну війну… РФ обмежують доступ до технологій, вводять численні санкції, на російські інформаційні ресурси здійснюються кібератаки, а росіяни зіштовхуються з русофобією в мережі".
Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ повідомили, що "США здійснюють кібератаки проти Росії руками українців… антиросійська кампанія виконується спеціально створеною ІТ-армією українців… Вашингтон навіть не приховує свою пряму участь у веденні кібервійни проти РФ".
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