Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Представник РФ при ООН Д. Полянський заявив: "Росія надала докази про "брудну бомбу" України на Радбезі ООН… в керівних колах Києва через інформацію РФ про "брудну бомбу" почалась метушня, є сигнали, що вони намагаються "згорнути" цю програму".

Маніпуляція: Заступник керівника адміністрації президента РФ С. Кірієнко заявив: "Захід розв’язав проти Росії гібридну війну… РФ обмежують доступ до технологій, вводять численні санкції, на російські інформаційні ресурси здійснюються кібератаки, а росіяни зіштовхуються з русофобією в мережі".

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ повідомили, що "США здійснюють кібератаки проти Росії руками українців… антиросійська кампанія виконується спеціально створеною ІТ-армією українців… Вашингтон навіть не приховує свою пряму участь у веденні кібервійни проти РФ".

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