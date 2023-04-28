Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: На засіданні "фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном" заступник глави МЗС РФ М. Галузін заявив: "Значення діяльності фонду зростає в умовах розкрученої колективним Заходом агресивної русофобської кампанії, коли діаспора перетворилася на ціль для витонченого переслідування".

Дезінформація: У публікації "російський паспорт як ціль" проректор дипакадемії МЗС РФ О. Карпович повідомив: "Зіткнувшись із провалом гібридного бліцкригу в Україні, США та їхні союзники продовжують нарощувати зусилля щодо ведення витонченої психологічної війни проти росіян… Один із головних прийомів Вашингтона – створення гнітючої атмосфери для власників того чи іншого паспорта".

Маніпуляція: "Київський режим вимагає від НАТО десятикратного збільшення військових поставок, його апетити зростають у геометричній прогресії", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.