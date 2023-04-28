Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 27 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: На засіданні "фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном" заступник глави МЗС РФ М. Галузін заявив: "Значення діяльності фонду зростає в умовах розкрученої колективним Заходом агресивної русофобської кампанії, коли діаспора перетворилася на ціль для витонченого переслідування".
Дезінформація: У публікації "російський паспорт як ціль" проректор дипакадемії МЗС РФ О. Карпович повідомив: "Зіткнувшись із провалом гібридного бліцкригу в Україні, США та їхні союзники продовжують нарощувати зусилля щодо ведення витонченої психологічної війни проти росіян… Один із головних прийомів Вашингтона – створення гнітючої атмосфери для власників того чи іншого паспорта".
Маніпуляція: "Київський режим вимагає від НАТО десятикратного збільшення військових поставок, його апетити зростають у геометричній прогресії", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
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