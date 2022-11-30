Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 29 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Чеське видання Argument повідомило, що називати РФ терористичною державою образливо для Москви, оскільки вона відіграє провідну роль у боротьбі з тероризмом протягом останніх десятиліть, так само безглуздо називати кожне влучання російської ракети в цивільний об’єкт терористичним актом.

Дезінформація: Експрезидент РФ Д. Медведєв заявив: "Генсек НАТО рубанув, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Але нічого не сказав про її територіальну цілісність… переможе, але, мабуть, у сильно урізаних межах своєї незалежності, і вся така суверенна сяде за стіл переговорів".

Маніпуляція: Коментуючи слова понтифіка, глава Чувашії О. Ніколаєв заявив: "Певно, це здається жорстким, але це точно не жорстоко. Жорстоко чинять не народи – жорстоко вчиняють течії: терористи, фашисти, неонацисти. А ми, народи РФ, любимо Батьківщину, і її захищатимемо так, як пращури".

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