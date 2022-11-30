Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 29 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 29 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 29 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Чеське видання Argument повідомило, що називати РФ терористичною державою образливо для Москви, оскільки вона відіграє провідну роль у боротьбі з тероризмом протягом останніх десятиліть, так само безглуздо називати кожне влучання російської ракети в цивільний об’єкт терористичним актом.
Дезінформація: Експрезидент РФ Д. Медведєв заявив: "Генсек НАТО рубанув, що Україна переможе як суверенна незалежна держава. Але нічого не сказав про її територіальну цілісність… переможе, але, мабуть, у сильно урізаних межах своєї незалежності, і вся така суверенна сяде за стіл переговорів".
Маніпуляція: Коментуючи слова понтифіка, глава Чувашії О. Ніколаєв заявив: "Певно, це здається жорстким, але це точно не жорстоко. Жорстоко чинять не народи – жорстоко вчиняють течії: терористи, фашисти, неонацисти. А ми, народи РФ, любимо Батьківщину, і її захищатимемо так, як пращури".
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