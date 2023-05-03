Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 3 травня
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 травня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російські ЗМІ із посиланням на прессекретарку МЗС РФ М. Захарову повідомили: "Зараз Росія протистоїть натовсько-українському військово-промисловому конгломерату, в якому Україна виконує функції інструменту збройної боротьби, а Захід грає роль штабу та тилу".
Дезінформація: секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив, що "збереження України в плани США не входить… Україна потрібна американцям лише через природні ресурси, причому країна потрібна їм без традиційного населення. Саме тому війна Заходу з РФ йде до останнього українця".
Дезінформація: "Громадян України, які за Зеленського, все менше, ґрунт і зерно вивозять з України все активніше – кількість українських споживачів української продукції скорочується в геометричній прогресії. Тож західним кураторам президента [України] дістанеться більше продовольства. Голодомор ХХІ століття влаштував Зеленський у ввіреній йому країні", - заявила речниця МЗС РФ М. Захарова.
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