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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 30 березня

31 березня, 2023 п'ятниця
00:16
Суспільство Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 30 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 березня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Луганський колаборант А. Марочко заявив, що "Україна перекинула під Бахмут диверсійно-розвідувальні групи, переодягнені у форму ЗС РФ. … за характером дій вони виконують окремі завдання штабу, а також використовуються як групи швидкого реагування".

Фейк: "У Києві ігнорують питання безпеки Запорізької АЕС і готові принести це питання на поталу своїм політичним амбіціям", – заявив заступник глави МЗС РФ С. Рябков.

Маніпуляція: Коментуючи припинення договору оренди Києво-Печерської лаври, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Київський режим продовжує наступ на канонічне православ’я. Зеленського та інших українських богоборців не цікавлять питання віри, ними керує виключно бажання особистого збагачення. … Це свавілля, що відбувається за підтримки США і Константинополя. Такі дії занурюють Україну в середньовіччя у найгіршому значенні цього слова".

Україна
Росія
російська армія
війна з Росією
Донеччина
Марія Захарова
фейк
Запорізька АЕС
Бахмут
російські фейки
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