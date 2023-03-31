Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Луганський колаборант А. Марочко заявив, що "Україна перекинула під Бахмут диверсійно-розвідувальні групи, переодягнені у форму ЗС РФ. … за характером дій вони виконують окремі завдання штабу, а також використовуються як групи швидкого реагування".

Фейк: "У Києві ігнорують питання безпеки Запорізької АЕС і готові принести це питання на поталу своїм політичним амбіціям", – заявив заступник глави МЗС РФ С. Рябков.

Маніпуляція: Коментуючи припинення договору оренди Києво-Печерської лаври, речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Київський режим продовжує наступ на канонічне православ’я. Зеленського та інших українських богоборців не цікавлять питання віри, ними керує виключно бажання особистого збагачення. … Це свавілля, що відбувається за підтримки США і Константинополя. Такі дії занурюють Україну в середньовіччя у найгіршому значенні цього слова".