Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 5 серпня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Попри повідомлення ДП "Енергоатом" про те, що "війська РФ здійснили постріли по Запорізькій АЕС та влучили у високовольтну лінію", в міноборони Росії заявили: "вся відповідальність за порушення роботи АЕС лягає на київський режим" та закликали "засудити злочинні дії режиму Зеленського, що здійснює акти ядерного тероризму".



Фейк: В міноборони РФ заявили: "вночі 30 липня зі житлових кварталів м.Оріхів здійснювався мінометний вогонь по позиціях військ РФ. Підрозділи ЗСУ мали на меті спровокувати удари артилерії ЗС РФ у відповідь для подальшої їх фіксації групою іноземних журналістів, однак ЗС РФ, отримавши своєчасно інформацію про підготовку провокації, не допустили невиборних ударів".

Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров на саміті АСЕАН заявив: "американці… вирішили зробити з України загрозу для РФ і довгі роки ігнорували… політику київського режиму, який знищував усе російське".

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