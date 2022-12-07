Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 6 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "енергетична система України в жалюгіднішому стані, ніж про неї говорять офіційні особи. Офіс президента продовжує створювати ілюзію для народу про те, що "турбуватися нема про що», але зима буде складною і не всі її переживуть".
Маніпуляція: Постійний представник РФ при ООН В. Небензя заявив: "Цілі СВО … будуть виконані. Якщо їх не вдасться досягти мирним шляхом … то мета буде досягнута шляхом військовим. Відповідальність за те, що при цьому … страждає мирне населення, несуть режим Зеленського та його спонсори … Поки в Києві та на Заході не прозріють, ми захищатимемо свої інтереси всіма методами".
Маніпуляція: Російські ЗМІ повідомили, що "на територіях, що стали підконтрольними Україні, дуже складна ситуація. У містах відсутня електрика, вода, опалення… Влада України не збирається розв'язувати цю проблему. Єдине, що вони запропонували – "добровільна евакуація".
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