Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 6 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Росія в Україні має справу з режимом, який поводиться вкрай жорстоко не лише стосовно наших громадян (росіян – ред.), а й стосовно своїх", – заявив президент РФ В. Путін.
Маніпуляція: Речник президента РФ Пєсков заявив: "Альянс розширюється у бік РФ, а не Росія наближається до нього, … РФ вживає заходів для балансування архітектури безпеки на континенті в умовах наближення НАТО до кордонів країни".
Дезінформація: Російські ЗМІ заявили, що "США запустили незворотний процес повалення власного доларового панування і винні в тому самі Штати. Успішно зробивши зі своєї валюти світового лідера, вони припустилися непоправної помилки, яка знищить гегемонію долара".
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