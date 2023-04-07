Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 6 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Росія в Україні має справу з режимом, який поводиться вкрай жорстоко не лише стосовно наших громадян (росіян – ред.), а й стосовно своїх", – заявив президент РФ В. Путін.

Маніпуляція: Речник президента РФ Пєсков заявив: "Альянс розширюється у бік РФ, а не Росія наближається до нього, … РФ вживає заходів для балансування архітектури безпеки на континенті в умовах наближення НАТО до кордонів країни".

Дезінформація: Російські ЗМІ заявили, що "США запустили незворотний процес повалення власного доларового панування і винні в тому самі Штати. Успішно зробивши зі своєї валюти світового лідера, вони припустилися непоправної помилки, яка знищить гегемонію долара".



