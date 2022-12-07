Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Президент РФ В. Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає: "Щодо того, що Росія за жодних обставин не застосує [ядерну зброю] першою, але якщо не застосує першою, значить, що і другою не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по [російській] території дуже обмежені".

Дезінформація: Російські медіа повідомили, що "в Херсонській та Харківській областях СБУ продовжує поповнювати обмінний фонд та забирати людей просто з вулиць, і після затримань охоронців можна чекати на арешти вчителів, лікарів та пожежних".

Маніпуляція: Керівник міносвіти РФ С. Кравцов заявив: "те, що герої СВО будуть включені до підручників історії, це однозначно. Вже велика робота ведеться, в тому числі на уроках "Розмови про важливе".

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