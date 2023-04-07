Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 7 квітня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: У міноборони РФ заявили: "На прикладі України ми бачимо, як нав'язане колективним Заходом фінансування військово-біологічних програм призводить до втрати національного біологічного суверенітету та підриву власного науково-технологічного потенціалу у сфері біологічної, продовольчої та фармацевтичної безпеки".

Маніпуляція: "Заяви Заходу про те, що припиняти військові дії в Україні не можна, – це «недбалий прийом", – заявив глава МЗС РФ С. Лавров.

Дезінформація: Глава МОЗ РФ М. Мурашко заявив, що "медичні заклади в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях не ремонтувалися десятиліттями".