Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 7 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: У міноборони РФ заявили: "На прикладі України ми бачимо, як нав'язане колективним Заходом фінансування військово-біологічних програм призводить до втрати національного біологічного суверенітету та підриву власного науково-технологічного потенціалу у сфері біологічної, продовольчої та фармацевтичної безпеки".
Маніпуляція: "Заяви Заходу про те, що припиняти військові дії в Україні не можна, – це «недбалий прийом", – заявив глава МЗС РФ С. Лавров.
Дезінформація: Глава МОЗ РФ М. Мурашко заявив, що "медичні заклади в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях не ремонтувалися десятиліттями".
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