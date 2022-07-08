Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 липня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Харківської області В. Ганчев повідомив, що "для забезпечення громадського порядку та державної безпеки ним було підписано указ про запровадження воєнного стану на [окупованих] територіях регіону".
Дезінформація: Глава МЗС РФ С. Лавров заявив: "Росія готова до переговорів з українськими та турецькими колегами щодо [експорту] українського зерна, водночас Захід намагається штучно блокувати постачання російського зерна на світові продовольчі ринки…".
Фейк: В міноборони РФ заявили: "за вказівкою західних кураторів Києвом віддано наказ здійснити каральні рейди в Миколаєві з метою публічної розправи над проросійськи налаштованими громадянами. Для цього до Миколаєва прибули співробітники СБУ та до 500 бойовиків нацбату "Цунамі", спеціально підготовлених до проведення подібних акцій залякування".
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