Центр протидії дезінформації оприлюднив нову добірку фейків від пропаганди РФ
Російська пропаганда продовжує працювати. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України оприлюднили нову добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від РФ
Про це ЦПД повідомляє у телеграмі.
У дописі йдеться, що попри спростування Президентом України Володимиром Зеленським інформації про нібито отримання Україною документа щодо переговорів, речниця міністерства зовнішніх справ Росії Захарова заявила, що "Москва передала Києву проєкт документа... ще 15 квітня, але досі не отримала жодної реакції". Наголошують, що подібні заяви є маніпуляцією.
Також 20 квітня загарбники зазначали, що "зафіксували сліди вчинення українськими військовими злочинів".
"Маніпулятивним ходом є також поширення роспропагандою інформації про те, що російські слідчі оглянули маріупольську лікарню, яка нібито "зазнала українських обстрілів" та "виявили десятки тіл мирних жителів", – додають у повідомленні.
Попри повідомлення керівників батальйону "Азов" про обстріл ворогом анонсованого гуманітарного коридору, міноборони РФ заявило, що "Київ зірвав оголошену збройними силами Росії гуманітарну операцію на "Азовсталі". Такі заяви російського відомства також є маніпуляцією.
- Також розповідали, що повідомлення у російських телеграм-каналах про поранення або загибель громадян США в Україні переслідують лише пропагандистську мету.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.9Продаж 34.6
- Актуальне
- Важливе