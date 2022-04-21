Центр протидії дезінформації оприлюднив нову добірку фейків від пропаганди РФ

Про це ЦПД повідомляє у телеграмі.



У дописі йдеться, що попри спростування Президентом України Володимиром Зеленським інформації про нібито отримання Україною документа щодо переговорів, речниця міністерства зовнішніх справ Росії Захарова заявила, що "Москва передала Києву проєкт документа... ще 15 квітня, але досі не отримала жодної реакції". Наголошують, що подібні заяви є маніпуляцією.



Також 20 квітня загарбники зазначали, що "зафіксували сліди вчинення українськими військовими злочинів".



"Маніпулятивним ходом є також поширення роспропагандою інформації про те, що російські слідчі оглянули маріупольську лікарню, яка нібито "зазнала українських обстрілів" та "виявили десятки тіл мирних жителів", – додають у повідомленні.



Попри повідомлення керівників батальйону "Азов" про обстріл ворогом анонсованого гуманітарного коридору, міноборони РФ заявило, що "Київ зірвав оголошену збройними силами Росії гуманітарну операцію на "Азовсталі". Такі заяви російського відомства також є маніпуляцією.

Також розповідали, що повідомлення у російських телеграм-каналах про поранення або загибель громадян США в Україні переслідують лише пропагандистську мету.