Центральний Банк Росії запропонував заборонити криптовалюти в країні

Про це йдеться у доповіді ЦБ Росії.



Регулятор пропонує внести кілька змін до російського законодавства.



"Ввести заборону на організацію випуску та (або) випуск, організацію обігу криптовалюти (в т.ч. криптобіржами, криптообмінниками, P2P-платформами) на території Російської Федерації та встановити відповідальність за порушення цієї заборони", - йдеться в документі.



Також у документі пропонують встановити відповідальність за порушення заборони на використання криптовалют як засіб платежу за товари, роботи та послуги, що продаються та купуються юридичними та фізичними особами на території РФ.



Це пояснюють тим, що масштаб та поширення майнінгу криптовалют в Росії "несе істотні ризики для економіки та фінансової стабільності".



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