Церемонія зустрічі Путіна з послами - це ганьбище, - дипломат Огризко
Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) вважає, що у РФ на зустрічі з послами показали дипломатичну дикість та моветон найвищого рівня
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат дав коментар щодо зустрічі, яка відбулася 5 квітня, президента Росії Володимира Путіна із послами 17 країн на церемонії вручення вірчих грамот.
"Це ганьба навіть не у квадрату, а у кубі. Тобто ступінь відльоту Путіна від реальності насправді є космічною, якщо згадати те, що він говорив про американців. Щодо самої церемонії – це просто ганьбище, бо я бував на сотні таких заходів і бачив, як це все робиться. Відомо, як важливо для щойно призначеного посла мати хоча б 10-тихвилинну розмову з президентом. А щоб так стояти на відстані кількох метрів, щоб ці посли стояли як хлопчики перед ним і слухали його нотації, то Путін ганьбив не тільки себе, а й ту державу, яку він ще представляє. Це дипломатичний моветон найвищого рівня", - підкреслив ексміністр закордонних справ України.
Володимир Огризко зазначив, у РФ цього не розуміють, бо звикли брехати й говорити те, чого насправді немає.
"Це не треба аналізувати з точки зору здорового глузду, бо це Росія і люди там живуть не за цивілізованими правилами, а за своїми дикими. Це дипломатична дикість і у нормальну дипломатичну голову не вкладається, а у Росії таке є нормальним", - підсумував Огризко.
- 31 березня президент Росії Володимир Путін затвердив нову концепцію зовнішньої політики, де Росію названо державою-цивілізацією, а основним противником визнано США
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.96
Купівля 36.96Продаж 37.74
-
EUR
Купівля 40.05Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе