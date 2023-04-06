Церемонія зустрічі Путіна з послами - це ганьбище, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат дав коментар щодо зустрічі, яка відбулася 5 квітня, президента Росії Володимира Путіна із послами 17 країн на церемонії вручення вірчих грамот.

"Це ганьба навіть не у квадрату, а у кубі. Тобто ступінь відльоту Путіна від реальності насправді є космічною, якщо згадати те, що він говорив про американців. Щодо самої церемонії – це просто ганьбище, бо я бував на сотні таких заходів і бачив, як це все робиться. Відомо, як важливо для щойно призначеного посла мати хоча б 10-тихвилинну розмову з президентом. А щоб так стояти на відстані кількох метрів, щоб ці посли стояли як хлопчики перед ним і слухали його нотації, то Путін ганьбив не тільки себе, а й ту державу, яку він ще представляє. Це дипломатичний моветон найвищого рівня", - підкреслив ексміністр закордонних справ України.

Володимир Огризко зазначив, у РФ цього не розуміють, бо звикли брехати й говорити те, чого насправді немає.

"Це не треба аналізувати з точки зору здорового глузду, бо це Росія і люди там живуть не за цивілізованими правилами, а за своїми дикими. Це дипломатична дикість і у нормальну дипломатичну голову не вкладається, а у Росії таке є нормальним", - підсумував Огризко.