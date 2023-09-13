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"Церква має бути мобілізована": патріарх Кирил закликав віруючих росіян йти на війну

13 вересня, 2023 середа
04:39
Світ патріарх Кирил

Патріарх російської православної церкви Кирил закликав своїх прихожан стати на захист РФ

Про це йдеться на пропагандистському сайті російської православної церкви.

Глава РПЦ Кирил заговорив про необхідність загальної мобілізації на терористичну війну проти України.

"Сьогодні перед Росією стоїть найголовніше завдання: вийти переможницею з тієї боротьби, яка зараз проти нас розв’язана силами зла. Сьогодні потрібна мобілізація всіх: війська, політичних сил. І, звичайно, Церква має бути мобілізована — насамперед для того, щоб творити молитву за нашу владу, воїнство, але також для того, щоб бути там, на передньому краї", - йдеться у "проповіді" патріарха РПЦ Кирила.

За словами глави РПЦ, на фронті загинули вже п’ять військових священників. Московський патріарх також вважає, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів.

Росія
РПЦ
російська армія
Війна з Росією
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