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Церква у смартфоні: ПЦУ створила мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками
Православна Церква України запустила мобільний застосунок "Моя церква", у якому можна знайти найближчий храм, почитати церковні новини чи молитви і початитися зі священником
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
Відомо, що наразі у застосунку доступні 5 розділів:
- карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);
- календар церковних свят та важливих подій;
- молитви;
- новини з життя церкви;
- особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.
У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст.
У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.
А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.
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