Церква у смартфоні: ПЦУ створила мобільний додаток з молитвами і чатом зі священниками

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.



Відомо, що наразі у застосунку доступні 5 розділів:

карта храмів (на момент запуску база налічує близько 5000 храмів ПЦУ);

календар церковних свят та важливих подій;

молитви;

новини з життя церкви;

особистий кабінет – де користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися на теми духовного життя через онлайн-чат зі священником.

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На карті можна знайти адреси храмів, розклад богослужінь, інформацію про дату храмового свята і настоятеля церкви.У календарі зазначені свята, інформація про те, в які дні треба тримати піст.У молитвах є великий перелік ранкових і вечірніх молитов.А у профілі користувача можна отримати духовну підтримку, поставивши питання священику, допомогти церкві (сторінка планує кілька способів перерахунку коштів на благодійність) чи залишити пропозиції щодо наповнення додатку.