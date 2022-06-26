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Цей день в історії: Петро I оголосив про знищення Запорізької Січі, в Москві заарештували Берію

26 червня, 2022 неділя
22:19
Суспільство Берія зі Сталіним

Цього дня, 26 червня 1709 року, російський цар Петро I випустив звернення до українців з приводу розправи над Чортомлицькою Січчю

Про події 26 червня в українській та світовій історії розповідає освітній проєкт JNSM.

Розгром Січі на притоці Дніпра, Чортомлику, стався після поразки українсько-шведського війська в битві під Полтавою.

Очолювали каральну операцію російський полковник Петро Яковлєв та зрадник Петро Ґалаґан. Напад на Січ мав місце у травні, однак звернення з цього приводу Петро I оприлюднив 26 червня.

"Віддавна відомо про постійні свавілля й непослух мінливих і непокірних запорожців. Як бунтівники й непослушники, вони підлягають знищенню і заслужили страти", - пояснював цар свої дії.

Вцілілі січовики перебралися ближче до сучасного міста Херсону й заснували там Кам'янську Січ. 

26 червня 1953 року на засіданні президії ЦК КПРС арештовано першого заступника очільника уряду, міністра внутрішніх справ Радянського Союзу Лаврентія Берію, який з кінця 1930-х років контролював сталінську каральну систему.

"Кінець його кар'єри став наслідком активної реформаторської діяльності після смерті Йосифа Сталіна та тимчасової консолідації опонентів у боротьбі за владу", - зазначає JNSM.

Арешт Берії стався на засіданні президії ЦК КПРС, скликаному нібито для обговорення справи колишнього міністра держбезпеки Семена Ігнатьєва.

"З огляду на ризик провалу змови через лояльність співробітників МВС до свого керівника, арешт провела група військових генералів на чолі з заступником міністра оборони Георгієм Жуковим та командувачем Московським військовим округом Кирилом Москаленком. Протримавши Берію до настання сутінків у Кремлі, увечері його вивезли на гаупвахту Московського військового округу, а потім у бункер штабу протиповітряної оборони, де й утримували до кінця слідства. Того ж дня він був позбавлений усіх звань і нагород. Згодом його протеже були виведені зі складу керівних органів КПРС", - йдеться у матеріалі.

Стратили Берію 23 грудня 1953 року. Упродовж наступних кількох років були заарештовані, засуджені до розстрілу і тривалих термінів ув'язнення понад 200 державних і партійних високопосадовців у Грузії, Азербайджані та Україні з-поміж справжніх і вигаданих ставлеників Лаврентія Берії.

Інші важливі події 26 червня:

1945 рік - у Сан-Франциско делегатами 50-и країн підписано Статут ООН (1945),

1974 рік - у супермаркеті Marsh міста Трой, штат Огайо, продано перший у світі товар зі штрих-кодом.

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Запоріжжя
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