Про це в коментарі Еспресо заявив директор Асоціації енергоефективності міст України.

"Цей опалювальний сезон буде найскладнішим не лише в історії Україні, але виглядає на те що він буде найскладнішим в повоєнній історії Європи, – каже Святослав Павлюк. – З одного боку ми маємо дефіцит газу, з другого – ембарго на постачання вугілля з Росії. Маємо проблеми з ринком електроенергії, який сильно залежить від ринку газу і вугілля. Є проблеми в Європейському Союзі з процесом закриття декількох атомних станцій у Німеччині та Франції. Тобто, ми маємо дефіцит газу, дефіцит вугілля, дефіцит електричної енергії, це все разом накладається. Ну й, очевидно, ми маємо на своїй території війну".

Утім, як зазначає експерт, якщо енергетична криза в ЄС – це насамперед проблема високих цін на енергоносії, а отже, і зростання тарифів для населення, то в Україні загрози значно серйозніші. Адже через бойові дії в Україні значно ускладнена логістика, частково захоплені газовидобувні підприємства.

"Однією з найбільших загроз опалювального сезону є те, що росіяни можуть атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури, ставлячи міста на межу виживання", – каже Святослав Павлюк.

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